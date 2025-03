Paulo Fonseca, ex allenatore del Milan ora al Lione, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla squalifica di 9 mesi in Ligue 1

Fabio Barera Redattore 6 marzo 2025 (modifica il 6 marzo 2025 | 19:46)

Paulo Fonseca, ex allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Canal +' prima della sfida di Europa League tra Steaua Bucarest e Lione, soffermandosi in modo particolare sulla squalifica di 9 mesi. Nella giornata di ieri, mercoledì 5 marzo, infatti, è stata resa ufficiale la sospensione del tecnico portoghese. Quest'ultimo si era reso protagonista di un bruttissimo gesto nei confronti del direttore di gara Benoit Millot al termine della sfida contro il Brest, andandovi testa a testa, chiaramente non gradito dal massimo organo transalpino. Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, Fonseca nega: "Non ho mai toccato l'arbitro". Poi spiega che ... — "Voglio restare concentrato sulla partita di stasera, ma sento una grande ingiustizia riguardo alla decisione presa ieri. Voglio chiarire che non ho mai toccato l'arbitro e non ho mai avuto alcuna intenzione di essere aggressivo. La cosa più importante per me è il supporto del mio club e di questo incredibile gruppo. Dobbiamo mantenere la calma per la partita cruciale di stasera. Sono pronto a continuare a lavorare nonostante questa lunga sospensione. Dobbiamo trovare soluzioni insieme e organizzare la squadra nel miglior modo possibile per preparare le partite".