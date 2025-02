Roberto De Zerbi , allenatore del Marsiglia , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' al termine della sfida contro l' Angers , che ha visto l'esordio di Ismael Bennacer , arrivato a gennaio dal Milan . Il tecnico italiano ha rivelato che il centrocampista voleva trasferirsi a che ama il club in cui si trova. Ecco, dunque, le sue parole in merito, insieme a quelle di Adrien Rabiot .

Ex Milan, De Zerbi esalta Bennacer a non finire: poi l'importante rivelazione

Roberto De Zerbi: "E' un grande giocatore. Mi dispiace per Rongier perché non era in condizioni di giocare, rimane un giocatore molto bravo. Ma Isma ha giocato molto bene ed è un grande giocatore per noi. Porta personalità, qualità. Voleva venire al Marsiglia, ama questo club. È un onore per noi averlo a giocare con noi".