Ex Milan, Calabria: “A Bologna mi sono trovato subito bene, positivo per il futuro”

Davide Calabria , ex capitano del Milan e nuovo acquisto del Bologna durante l'ultima sessione di mercato, ha condiviso le sue sensazioni sul trasferimento e sul suo inizio in rossoblù. Intervistato dai microfoni di Lega Serie A, il difensore ha parlato con entusiasmo della sua nuova avventura:

"È un'avventura nuova per me, la sto vivendo con spensieratezza e, come facevo anche prima, voglio fare del mio meglio. Sono positivo. A Bologna mi sono trovato subito bene, soprattutto con i compagni che sono stati bravissimi a non farmi pesare questo cambio. Mi sembra di stare qui da tanto tempo."