Di Stefano: “Ibrahimovic non si vede da Lecce-Milan. Gimenez? I medici …”

Il giornalista Peppe Di Stefano ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento con gli studi di 'Sky Sport' direttamente da Milanello, soffermandosi in modo particolare sul Milan e toccando due temi importanti, quali l'assenza di Zlatan Ibrahimovic e le condizioni di Santiago Gimenez. Per quanto riguarda lo svedese ha ricordato come non si faccia vedere dalla vigilia della sfida contro il Lecce, anche a causa delle condizioni di salute. Quanto al 'Bebote' a suo dire i medici lo starebbero valutando. Ecco, dunque, le sue parole.