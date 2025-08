Di Natale: “Napoli favorito per lo Scudetto, ma Inter e Milan …”

Sull'amico Silvio Baldini: "Sono contento che sia arrivato all’Under 21. È una gran soddisfazione per lui dopo anni di carriera. Lo ha scelto Buffon che è un amico e merita di stare dove sta in Federazione. Chi ha fatto la storia del calcio, il calcio vero, ha girato il mondo e vinto deve avere un ruolo nel calcio italiano. Sono contento pure per Rino Gattuso anche se ha preso il posto del mio caro Luciano Spalletti. Mi è dispiaciuto quel che è successo, ma il calcio dà e toglie. Purtroppo".