Di Marzio: “Scudetto? Lotta tra Napoli, Milan e Inter” | Serie A News

Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo, ha espresso il suo pensiero in merito alla lotta scudetto: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Marte', Gianni Di Marzio ha parlato della lotta scudetto. Queste le sue parole. "È una lotta tra il Napoli e le due milanesi, Milan e Napoli già sono andate in fuga. Attenzione all’Inter che rimane sempre una squadra forte con giocatori di grossa esperienza e merita di essere considerata una favorita visto che è tuttora campione d’Italia. Chiaramente sono meglio queste partite qui contro Salernitana e Verona che non incontrare il Milan o l’Inter, però secondo me ogni partita fa storia sé". Le Top News sul Milan: anticipazioni sulla nuova terza maglia, Pioli in conferenza e molto altro