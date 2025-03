Di Canio: “Milan squadra solo con l’Inter. Egoismo e supponenza. Leao …”

Sul Napoli: "Gli allenatori contano tantissimo. Ci sarà una differenza se alcuni gruppi non rendono e non migliorano con alcuni e invece migliorano con altri nel breve periodo. Magari un allenatore poi non è adatto per un gruppo. Però gli allenatori sono determinanti. La Fiorentina aveva fatto male anche in Conference, concede tantissimo, oggi è stata in partita fino in fondo. Il Napoli sembrava potesse passeggiare, invece ha vinto 2-1 ma soffrendo. Tornando al 3-5-2 con Raspadori, l’allenatore ha trovato una nuova soluzione, Conte è lì per quello e lo ha fatto quando non ha avuto più esterni. A me non piace la valigetta con 7 sistemi, ma neanche quello con un sistema. Antonio sta facendo bene bene, con le risorse che ha lì". LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao: cambiamenti in attacco! In difesa invece…