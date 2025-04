Demiral: “Fui vicinissimo al Milan: ecco perché non sono più andato”

Insomma, Demiral-Milan un matrimonio saltato per due volte negli ultimi anni. Ma il centrale avrebbe potuto anche vestire la maglia della seconda squadra di Milano. “Sono stato vicino anche all’Inter ma non si è fatto nulla perché l’Atalanta ha preferito non cedermi. Tornare in Italia? Vediamo, nel calcio non si sa mai cosa può succedere”.

Demiral, ad ogni modo, a 'gianlucadimarzio.com' ha aggiunto di trovarsi bene in Arabia Saudita e di essere felice lì, con la sua famiglia, dopo un periodo iniziale un po' complicato. Ha spiegato come il calcio arabo stia crescendo rapidamente, di come il Sassuolo l'abbia aiutato a crescere e di come segua sempre il nostro campionato, a cui è rimasto affezionato.

Ecco cosa ha detto su De Zerbi e Farioli — Ha avuto anche due allenatori, Roberto De Zerbi e Francesco Farioli, oggi rispettivamente all'Olympique Marsiglia e all'Ajax, dei quali ha parlato così. “De Zerbi non parlava inglese, quindi Farioli faceva da traduttore tra me e lui. Sono contento per Francesco, vedevo ottime qualità in lui e lo si è notato subito quando è andato ad allenare in Turchia. Ora è un allenatore incredibile, sono contento per tutti e due”. LEGGI ANCHE: Milan, è Reijnders il tuo vero leader: stagione super, un obiettivo fissato >>>