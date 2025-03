D’Amico: “Milan progetto strano. Non si possono avere certi cali mentali”

Andrea D'Amico, procuratore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio 24', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Tutti Convocati', soffermandosi in modo particolare sul Milan. L'agente, tra gli altri, di Filippo Terracciano, ha sottolineato come quello rossonero sia un progetto strano. Non solo, perché ha anche spiegato come non siano possibili certi cali mentali. Ecco, dunque, le sue parole in merito.