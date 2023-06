Damiani: “De Ketelaere ha tecnica, gli manca la personalità”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, il procuratore Oscar Damiani ha parlato del trequartista del Milan, Charles De Ketelaere: "De Ketelaere? Ecco lì non ho capito la scelta. Ha qualità atletiche e tecniche ma gli manca grinta e personalità. Per giocare in una grande squadra non basta essere bravi, ci vuole carattere, doti che questo ragazzo forse non ha. Il temperamento o ce l’hai o non ce l’hai".