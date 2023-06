Cuoghi: “Colombo? La pressione al Milan non è quella di Lecce”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Stefano Cuoghi ha parlato del Milan e dell'attaccante, di ritorno dal prestito al Lecce , Lorenzo Colombo : "Colombo si deve adattare a stare un anno a imparare alcune cose. Per me se fa questo può essere un grande colpo. Bisogna capire che cosa pensano del ragazzo e che cosa pensano di Giroud. Se il francese può resistere 30 partite Colombo può andare bene, sennò è difficile. La pressione a Milano non è quella di Lecce".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero su Frattesi: "Frattesi comunque sarebbe un grande acquisto. Va detto che adesso lui non vuole andare in Premier League ma vedremo in futuro. Si passa da guadagnare 3 milioni a 10". LEGGI ANCHE: Contatto Milan-Sassuolo per Frattesi: la richiesta