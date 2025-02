Cruciani critica il Milan: “Quattro peccati capitali e un errore con Conceicao”

“Per me ci sono quattro peccati capitali nel Milan. Che sono innanzitutto la scelta di non prendere Antonio Conte ma di prendere Fonseca. Questo è il primo peccato capitale del Milan di quest’anno, perché si sono messi come standard quello di non pagare un allenatore più di quello che hanno pagato Fonseca e perché non vogliono un rompicoglioni.”

L'arrivo di Morata — Il secondo errore riguarda l’acquisto di Alvaro Morata. Cruciani ha criticato la scelta di prendere un giocatore che, nonostante un buon Europeo, aveva fallito in altre esperienze precedenti, ritenendo che un torneo estivo non fosse sufficiente a giustificare l’acquisto.

“Il secondo peccato capitale è prendere un centravanti e scegliere Morata, un giocatore che aveva sostanzialmente fallito negli anni precedenti. Viene preso perché fa un grande Europeo. Grande errore anche questo, non si prende mai un giocatore, tranne rarissimi casi, che fa un torneo di un mese bene.”

La gestione di Fonseca — Il terzo “peccato capitale” di Cruciani è la gestione di Fonseca, che, a suo dire, è stato messo sotto pressione dai giocatori e non supportato dalla società, fino a essere allontanato.

“L’altro errore lo fa nella gestione generale di Fonseca, che viene soverchiato dai giocatori e la società non lo protegge abbastanza, anzi lo fa fuori.”

Infine, Cruciani ha espresso un giudizio critico su Sérgio Conceicao, attuale allenatore del Milan, definendolo come una figura che non ha aiutato il club in questa fase delicata. Pur riconoscendo alcune qualità del tecnico portoghese, ha parlato di lui come di un “mattoide” che contribuisce a una situazione già complessa.

“Io amo Conceiçao fino alla morte per vari motivi, ma da tifoso della Lazio Conceiçao è un mattoide, diciamo no? Definiamolo così. È un pazzariello, è uno che secondo me in questo momento butta la benzina sul fuoco.”

Le dure parole di Cruciani mettono in luce le difficoltà del Milan sotto vari aspetti, dalle scelte di mercato alla gestione degli allenatori, alimentando il dibattito sulle ragioni della stagione deludente dei rossoneri.