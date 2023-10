Milan, Costacurta: “I subentrati fanno sempre bella figura. Ecco perché…”

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merio ai subentrati del Milan

Alessandro Costacurta , ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport', soffermandosi sul Milan di Stefano Pioli ed in modo particolare sui subentrati. Ecco, quindi, le sue parole a riguardo.

Le parole di Alessandro Costacurta sul Milan

"Secondo me in tutte le squadre, ma nel Milan in particolare, quelli che subentrano fanno sempre bella figura perché tiene sempre il ritmo molto alto. Chi entra è favorito da quello che hanno fatto gli altri prima: ritmi alti nel primo tempo, buoni giocatori, poi entrano gli altri".