Mercato Milan – Il retroscena: “Il Diavolo non ha mai considerato Lukaku”

Secondo quanto riferito da 'TMW', infatti, il Milan non avrebbe mai considerato Romelu Lukaku come rinforzo in attacco. Il belga era più che altro visto come una mina vagante. Prima il passaggio dall'Inter al Chelsea, poi il ritorno in nerazzurro. In seguito ha avuto la possibilità di riunirsi a suoi ex compagni, ma non si è fatto trovare aspettando la Juventus. E infine la Roma. È per questa sua indecisione che il club rossonero non lo avrebbe nemmeno mai tenuto presente come innesto.