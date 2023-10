Paolo Zangrillo: “Genoa-Milan? Partita rubata. Maignan, colpo di kung fu”

Le parole di Paolo Zangrillo su Genoa-Milan

Su Genoa-Milan: "Ero allo stadio a vedere Genoa-Milan con mio figlio. Ci sono state polemiche perché il gol è maturato in un’azione molto particolare, diciamo così. Il gol di Pulisic fallo di mano? Un bel colpo di pallamano ma non lo dico io, basta leggere tutti i giornali. Perché non è stato fischiato fallo di mano? Perché l’arbitro è un umano e non lo ha visto. Il VAR? Forse anche il VAR ha avuto qualche problema. Mio fratello era estremamente rammaricato per tutti i tifosi genoani allo stadio e non solo. Ce l’hanno rubata? Parlando da tifoso dico di sì. La partita ha un risultato bugiardo, il Genoa ha giocato molto meglio".