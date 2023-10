Costacurta: “Milan più forte di quello dello Scudetto. Su Chukwueze…”

Sulla difesa:"La grande chiave della squadra, l’ho sempre detto, secondo me è il rendimento dei centrali. Il Milan in altri reparti ha garanzie e ora anche Thiaw e Tomori sono affidabilissimi. Non è un caso che il Milan sia primo in classifica e abbia smesso di subire gol. Perché succede? Difficile dare una spiegazione per questo. Se sei un difensore, in alcuni casi la squadra ti aiuta e questo è decisamente uno di quelli".