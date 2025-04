Costacurta: “Milan, scelta giusta inserire un direttore sportivo in società”

Alessandro 'Billy' Costacurta , ex difensore del Milan e attualmente commentatore per 'Sky Sport', ha rilasciato un'intervista sui rossoneri a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sulla scelta del Milan di dotarsi di un direttore sportivo e con Igli Tare candidato forte.

«Giusto è, come prima cosa, inserire quel tipo di figura in società. Non solo come riferimento dell’area tecnica, o uomo mercato, ma per tutte le scelte strategiche del club. Credo che negli ultimi due anni un dirigente così sia mancato. E Tare ha già dimostrato di saper fare molto bene il suo lavoro». LEGGI ANCHE: Le dichiarazioni integrali di Costacurta alla 'rosea' >>>