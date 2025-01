Costacurta: “Il Milan è una squadra che può battere tutti e che può perdere con tutti”

In collegamento dal Trofeo Italo Galbiati, l’ex difensore del Milan e attuale opinionista Alessandro Costacurta è stato intervistato da Sky Sport 24 per commentare il momento delicato che sta vivendo la squadra rossonera. Nonostante gli sforzi, il Milan non riesce ancora a convincere, sia per quanto riguarda le prestazioni che altri aspetti. Ecco, di seguito, le dichiarazioni dell’ex giocatore rossonero.