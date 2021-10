Costacurta: “Daniel Maldini lo vedo al Milan anche in futuro” | News

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha detto la sua su Daniel Maldini, ragazzo che conosce particolarmente bene

Intervenuto sulle pagine di 'Tuttosport', Alessandro Costacurta ha parlato di Daniel Maldini. Queste le parole dell'ex difensore del Milan sul numero 27 rossonero. "Visto il legame che ho con Paolo, considero Daniel un mio nipotino. Deve migliorare ancora molto, ma lo vedo al Milan anche in futuro. È talentuoso e soprattutto è un ragazzo per bene".