Antonio Conte, ex allenatore del Napoli, si è così espresso a The Athletic sul prossimo passo della sua carriera: "Se arrivi in un club la cui storia parla da sé - una storia fatta di trofei, scudetti e vittorie - puoi onorarla in un solo modo: avendo l'ambizione di riportare quel club a lottare per quegli obiettivi, qualora non ci riesca già oggi -. So bene che ogni anno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore e trasmettere ai tifosi, ai giocatori e ai dirigenti quella scintilla, quella speranza che ti fa dire: "Cazzo, possiamo vincere". Ci sono molti club che hanno perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in una di queste società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere. Club dove si respira la pressione, dove sai perfettamente di non andarci solo per partecipare, ma per competere".

Conte strizza l'occhio al Milan

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Le dichiarazioni di Conte sembrano indirizzate ad una squadra in particolare, il Milan. Negli anni passati, il profilo di Conte è sempre stato in alto nella lista dei possibili allenatori per i rossoneri; anche quest'anno, tra i nomi per sostituire Massimiliano Allegri, c'era quello dell'allenatore leccese; alla fine però si scelse Ruben Amorim.Conte è stato avvistato a seguire già due partite dei rossoneri; in casa contro il Benfica e a Torino contro la Juventus. Chissà cosa riserverà il futuro, i rossoneri di Amorim devono ancora trovare certezze e continuità; ma una cosa è certa, Antonio Conte prima o poi proverà a sedersi sulla panchina del Milan.