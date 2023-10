Condò: “Scommesse? Andranno prese scelte severe per chi ha sbagliato”

Paolo Condò, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al caso scommesse che ha sconvolto il calcio italiano

Le parole di Paolo Condò sul caso scommesse

"Sono davvero affranto per quanto accaduto, vanno fatte delle specifiche distinzioni. Scommettere sulla propria squadra è un reato gravissimo, mentre la ludopatia o il gioco d'azzardo come può essere lo stesso poker è una cosa diversa. Andranno prese severe scelte per chi ha ha sbagliato".