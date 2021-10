Compagnoni: “Tomori ha avuto un impatto impressionante in Serie A”

Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport, ha espresso il suo pensiero sul difensore del Milan Fikayo Tomori: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Maurizio Compagnoni ha parlato di Fikayo Tomori. Queste le sue parole sul difensore del Milan, che tanto bene sta facendo in Serie A. "Sono molto curioso di vedere la sua sfida contro Abraham che è un suo grande amico. Tomori ha avuto un impatto impressionante nel campionato italiano, sta bruciando le tappe e sta avvicinando a grandi passi ai migliori difensori in circolazione. Doveva essere la prima alternativa a Kjaer e Romagnoli e invece è diventato insostituibile".