Como, Suwarso: 'Morata? Abbiamo l'accordo col Milan e con lui. Manca ...'

Su Alvaro Morata e sul sogno Messi : "Per me Messi non è un sogno, è impossibile. Morata? Manca solo che sia qui. Noi abbiamo l’accordo con il Milan e con il giocatore. Devono parlare Galatasaray e Milan, noi abbiamo fatto ciò che dovevamo".

Qualche giorno fa aveva parlato così a 'La Stampa': "Abbiamo provato per Theo ma non è andata a buon fine. In ordine cronologico, l’ultimo è stato Thiaw: credo volesse andare in un club più prestigioso o restare al Milan per giocarsi le sue chance. Chi apprezzo come giocatori in Serie A? Leao, Dybala e Yildiz nei giorni buoni".