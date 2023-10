Collovati: “Scommesse? Il calcio italiano ci ricasca puntualmente”

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al caso scommesse che si è abbattuto sul calcio italiano

Le parole di Fulvio Collovati

Sul caso scommesse:"Puntualmente sembra che il calcio italiano ci ricaschi. Io l’ho vissuta nel 1980 con alcuni miei compagni di squadra. Poi nel 2006 c’è stato Calciopoli. Il calcio italiano ci ricasca. Poi questo caso è la dimostrazione che c’è una fragilità interiore, nei ritiri. Nella solitudine i giovani commettono questi errori e non bisogna scherzare sulla ludopatia. Non hanno poi la percezione del denaro, perché ne guadagnano tanto. L’unica cosa che mi fa specie è che non si sia intervenuti prima. Siccome si dice che le società lo sapessero, perché non sono intervenuti prima?".