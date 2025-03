Sulla Juventus: "Adesso è facile pensarlo, diventano tutti scienziati nel calcio. Ma già da tempo lo avevo detto. Mi ero semplicemente messo nei panni della società pensando: sei uscito dalla Supercoppa, in campionato sei sempre stato fuori dalla lotta per lo scudetto, hai fatto fare la storia all’Empoli in Coppa Italia, hai pareggiato 13 partite in Serie A fra i quali ce ne sono alcuni contro squadre che stanno lottando per non retrocedere, il 2-2 con il Venezia, il 2-2 con il Lecce, l’1-1 con il Parma, l’1-1 con il Cagliari e lo 0-0 con l’Empoli. Ed infine non c’è un solo giocatore che sia migliorato. Non vedo come possa ripartire da lui la Juventus, francamente". LEGGI ANCHE: Milan, Camarda: l'esordio da titolare, il 'gol' in Champions. E il futuro...>>>