Champions League, Spalletti: “A Istanbul poteva esserci il Napoli”

Intervistato durante l'evento The Coach Experience, Luciano Spalletti ha parlato del Napoli e della finale di Champions League ad Istanbul: "A Istanbul potevamo esserci noi. Potevamo arrivarci, ma bisognerebbe analizzare cos'è successo. Ci sono andate diverse cose di traverso. Lo si accetta con tranquillità e si spera che il Napoli possa arrivarci in futuro".

Infine, l'ormai ex allenatore azzurro ha concluso: "Ribadisco io quest'anno rimarrò fermo. Poi vedremo se avrò ancora gli stimoli per dare qualcosa a questo sport. Il prossimo allenatore del Napoli? Non saprei che dire. Ne conosco tanti di allenatori, ma De Laurentiis ha dimostrato di saper scegliere allenatori eccellenti. Italiano poteva essere un profilo giusto per il Napoli perché ha la voglia con la sua squadra di fare la gara".