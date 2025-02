Milan, Cassano attacca (ancora) Leao: poi pungola anche Okafor per ...

Su Rafael Leao: "Per me Leao può anche segnare venti, trenta o quaranta gol e fare settanta assist, mi cambia poco. Io vedo e giudico il giocatore, e dico che non è buono, è un mezzo calciatore. Poi ovviamente Ibra deve dire che è forte e che è un giocatore importante, anche in ottica mercato chiaramente perché secondo me al Milan non vedono l’ora che arrivi Jorge Mendes e se lo porti via".