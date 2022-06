Caressa: “Leao l’arma in più del Milan, ma deve limare alcune cose”

Intervenuto durante il programma Kickoff nel format 'Caressa vs Pengwin' su 'YouTube', Fabio Caressa ha parlato, tra le tante cose, anche di Rafael Leao. Questo il suo intervento: "Leao è stata la vera arma in più del Milan. Un giocatore di quasi un metro e 90 che strappa, ha un fisico assolutamente superiore. Deve ancora limare alcune cose, ogni tanto gioca in ciabatte, gli piace la giocata. E' un giocatore che sa di essere forte. Lui, come Vlahovic, deve capire l'importanza della semplicità. Non sempre, questo Allegri lo dice sempre, ogni giocata deve essere decisiva perché sei Vlahovic e sei arrivato alla Juventus, ci sono delle giocate che magari sono semplici, come un appoggio all'indietro, e poi risultano decisive nel gioco. Giocare semplice è il passo in avanti del campione: il campione è quello che ha la tecnica di Messi ma fa le cose che fa Messi, cioè ogni tanto fa la giocata semplice e passa all'uomo". Incontro Milan-Real Madrid in vista: le ultime news di mercato >>>