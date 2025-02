Calciomercato Milan, Sudakov rivela: “Sono arrivate offerte, ma …”

Sui no alla Juventus e al Milan: "Innanzitutto ci sono state offerte dalla Juventus e dal Napoli. In secondo luogo: non ho mai detto di no. Vorrei mettermi alla prova nel campionato italiano, soprattutto in squadre così piene di stelle, ma la decisione finale spetta ai dirigenti e al presidente del mio club. Il Napoli ha fatto un'offerta, ma lo Shakhtar ha deciso che sarei dovuto restare con la squadra".