Graeme Bailey , giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di 'LeedsUnited.News', soffermandosi in modo particolare sulle voci che vedrebbero Tammy Abraham , attaccante del Milan , accostato proprio al Leeds in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"Il Leeds si affida molto alla sua lista della Premier League quando si tratta di obiettivi estivi, non si tratta di essere troppo sicuri di sé, ma realistici. E sanno che se vogliono rimanere in alto la prossima stagione devono mettere a punto i loro piani il prima possibile. Sanno già di aver bisogno di un attaccante e stanno lavorando sulle opzioni, e gli vengono anche offerti giocatori. Un giocatore che sta emergendo sul loro radar è Tammy Abraham. Mi hanno detto che è pronto a tornare in Premier League quest'estate. Ha delle vere ambizioni di giocare per l'Inghilterra e per farlo ha bisogno di giocare, e questo è qualcosa che il Leeds potrebbe potenzialmente offrire e lui presenterebbe loro un chiaro upgrade, in teoria. Ma ottenere Abraham non sarà facile".