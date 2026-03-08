Real Madrid all'assalto di Allegri. Calamai: 'Se il Milan vuole tenerlo

" Max Allegri è tornato nel mirino del Real . Florentino Perez ha sempre avuto un debole per il tecnico livornese che è stato quando volte nel mirino dei bianchi di Madrid. Ma anche il quinto assalto probabilmente andrà a vuoto". Lo riporta il giornalista Luca Calamai che parla così delle voci su Allegri nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb'.

"Allegri non ha nessuna fretta di vivere la sua prima esperienza all’estero. Gli piace la sfida Milan. Vuole conquistare la zona Champions quest’anno e dare l’assalto allo scudetto nella prossima stagione. In questi giorni è arrivato a Milano il boss rossonero Cardinale. Se vuole tenere Max deve solo fargli sentire piena fiducia e garantirgli un paio di colpi veri nella prossima campagna acquisti. Il Milan, a esempio, ha bisogno di un centravanti da venti gol garantiti". Piccolo passaggio sul derby: "E stasera occhi puntati sul derby. L’Inter ha lo scudetto in pugno e può piazzare il colpo del kappaò. Chi potrebbero essere gli uomini decisivi? Punto su Leao e Pio Esposito".