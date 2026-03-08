Real Madrid all'assalto di Allegri. Calamai: 'Se il Milan vuole tenerlo

"Max Allegri è tornato nel mirino del Real. Florentino Perez ha sempre avuto un debole per il tecnico livornese che è stato quando volte nel mirino dei bianchi di Madrid. Ma anche il quinto assalto probabilmente andrà a vuoto". Lo riporta il giornalista Luca Calamai che parla così delle voci su Allegri nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb'.
ULTIME MILAN NEWS
Calamai: “L’assalto del Real ad Allegri probabilmente andrà a vuoto. Se il Milan vuole tenerlo …”
LEGGI ANCHE: Milan, Curva Sud: nessuna coreografia per il derby. Ecco cosa è successo davvero | Pm News>>>
"Allegri non ha nessuna fretta di vivere la sua prima esperienza all’estero. Gli piace la sfida Milan. Vuole conquistare la zona Champions quest’anno e dare l’assalto allo scudetto nella prossima stagione. In questi giorni è arrivato a Milano il boss rossonero Cardinale. Se vuole tenere Max deve solo fargli sentire piena fiducia e garantirgli un paio di colpi veri nella prossima campagna acquisti. Il Milan, a esempio, ha bisogno di un centravanti da venti gol garantiti". Piccolo passaggio sul derby: "E stasera occhi puntati sul derby. L’Inter ha lo scudetto in pugno e può piazzare il colpo del kappaò. Chi potrebbero essere gli uomini decisivi? Punto su Leao e Pio Esposito".
© RIPRODUZIONE RISERVATA