Zazzaroni: 'La dirigenza del Milan non ha mai protetto Allegri'

"Se lo vedo ancora al Milan? Non ve lo so dire. Il contratto c’è con il Milan, ma non è importante. Ci sono squadre che si stanno muovendo per lui, e una è il Real Madrid, ma non è l'unica. Lui comunque in rossonero sta bene, anche se… Sta bene solo con la squadra, che gli sta dando grandi soddisfazioni, e si vede anche dall’atteggiamento dei giocatori. Ma ripeto: è una squadra che andrebbe rafforzata. Alcuni acquisti se li è ritrovati, come Ricci. Non è intervenuto su Füllkrug per esempio. Quel che mi lascia perplesso è che la dirigenza del Milan non l’ha mai protetto”.