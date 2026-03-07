Zazzaroni: 'La dirigenza del Milan non ha mai protetto Allegri'

Pianeta Milan
Milan, Zazzaroni avverte: “Il Real Madrid non è l’unica squadra che si sta muovendo per Allegri”

Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', ha parlato del futuro di Allegri al Milan nella sua intervista concessa ai microfoni di 'Radio Rossonera'
Milan, dopo le voci insistenti degli ultimi giorni che hanno accostato Allegri, al Real Madrid, Ivan Zazzaroni ha voluto fare il punto della situazione. Il direttore del 'Corriere dello Sport' è intervenuto a 'Radio Rossonera' per chiarire i rumors di questa settimana. Di seguito, le sue parole

Milan, le parole di Zazzaroni su Allegri

"Allegri ha fatto un lavoro strepitoso sul piano strutturale, lavorando per la conferma di Maignan e per l’arrivo di Rabiot, oltre alla permanenza di Saelemakers. Sono già 3 punti fondamentali della stagione del Milan. È una squadra imperfetta, che non ricorda il Milan per quello che dovrebbe essere, ma sta facendo risultati straordinari”.

"Se lo vedo ancora al Milan? Non ve lo so dire. Il contratto c’è con il Milan, ma non è importante. Ci sono squadre che si stanno muovendo per lui, e una è il Real Madrid, ma non è l'unica. Lui comunque in rossonero sta bene, anche se… Sta bene solo con la squadra, che gli sta dando grandi soddisfazioni, e si vede anche dall’atteggiamento dei giocatori. Ma ripeto: è una squadra che andrebbe rafforzata. Alcuni acquisti se li è ritrovati, come Ricci. Non è intervenuto su Füllkrug per esempio. Quel che mi lascia perplesso è che la dirigenza del Milan non l’ha mai protetto”.

