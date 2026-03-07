Pazzini: 'Derby? Ecco che mi aspetto. Allegri ha ridato un'identità al Milan'

Poi sui due allenatori di Milan e Inter: "Il lavoro di Allegri e Chivu? Entrambi hanno fatto un lavoro stupendo. Allegri ha ridato un’identità al Milan, che ora lotta per le posizioni che gli competono. Anche Chivu sta facendo qualcosa di importante. Attorno a lui c’era tanto scetticismo, ma ha ridato energia e anima a una squadra che l’anno scorso era uscita molto demoralizzata. Ha rivitalizzato tutti e ha fatto in modo che questa squadra dominasse la serie A".