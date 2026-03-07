Pazzini: 'Derby? Ecco che mi aspetto. Allegri ha ridato un'identità al Milan'

Pianeta Milan
Ex Milan, Pazzini: “Mi aspetto un derby tattico. Allegri ha ridato un’identità ai rossoneri”

L'ex attaccante di Milan e Inter Giampaolo Pazzini si è espresso sul derby di domani sera ai microfoni del 'Corriere della Sera'. Ecco le sue dichiarazioni
Tra circa 24 ore andrà in scena il derby Scudetto tra Milan e Inter. Per l'occasione, l'edizione milanese del 'Corriere della Sera' ha intervistato il doppio ex del match Giampaolo Pazzini. Ecco, di seguito, le parole dell'ex attaccante sul derby di Milano.

Milan-Inter, le parole di Pazzini

"Il derby è sempre meraviglioso, ma non mi aspetto una gara spettacolare. Le squadre staranno attente, forse rischieranno qualcosa nel secondo tempo perché entrambe vorranno vincere. In generale, mi aspetto un derby tattico. Se vince l'Inter scudetto in tasca? Sì, inutile girarci intorno. Un +13 sarebbe decisivo. Anche 10 punti sono comunque tanti perché l’Inter avrà poi soltanto la Coppa Italia. Vincere il derby darebbe entusiasmo al Milan, che avrebbe voglia di provarci. Però, vedo l’Inter molto favorita per la vittoria finale".

Poi sui due allenatori di Milan e Inter: "Il lavoro di Allegri e Chivu? Entrambi hanno fatto un lavoro stupendo. Allegri ha ridato un’identità al Milan, che ora lotta per le posizioni che gli competono. Anche Chivu sta facendo qualcosa di importante. Attorno a lui c’era tanto scetticismo, ma ha ridato energia e anima a una squadra che l’anno scorso era uscita molto demoralizzata. Ha rivitalizzato tutti e ha fatto in modo che questa squadra dominasse la serie A".

