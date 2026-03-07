Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Pancaro: “Milan? Può rimontare. Allegri uomo giusto. Spero che vincano il derby”

INTERVISTE

Pancaro: “Milan? Può rimontare. Allegri uomo giusto. Spero che vincano il derby”

Pancaro: “Milan? Può rimontare. Allegri uomo giusto. Spero che vincano il derby” - immagine 1
Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan e della Lazio, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Gazzetta.It: le sue parole...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan e della Lazio, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Gazzetta.It in vista del derby di domani tra Milan ed Inter. L'ex rossonero, vincitore di uno splendido scudetto con la Lazio che recupererò ben 9 punti sulla Juventus, ha voluto ricordare quella famosa cavalcata, per poi spostarsi a parlare dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Pancaro

—  

Che ricordi ha di quella incredibile cavalcata? "Difficile dire se ci sono analogie con la situazione attuale, ma ricordo che anche quando ci ritrovammo a -9 Eriksson ci disse che bisognava crederci, che era nostro dovere farlo fin quando ci sarebbe stata anche solo una possibilità. La sua mentalità fu decisiva, e noi gli andammo dietro".

LEGGI ANCHE

Quando ci fu la svolta? "La svolta arrivò quando la Juve iniziò a perdere dei punti e allora ci rendemmo conto che quel -9 era rosicchiabile, che la rimonta era possibile".

Perché il Milan potrebbe farcela?  "Può farcela perché mancano ancora tante partite e in ballo ci sono tanti punti. Ovviamente il derby sarà decisivo, se i rossoneri dovessero perdere sarebbe chiuso qualsiasi tipo di discorso. In caso di vittoria invece si riaprirebbe un po’ tutto, fermo restando un margine che rimarrebbe comunque ampio e la forza dell’Inter. I nerazzurri danno la sensazione di essere una squadra che difficilmente potrebbe perdere tanti punti da qui alla fine".

Quali sono le armi migliori del Milan per provarci?  "Quelle mostrate lungo tutto il campionato. Confermarsi una squadra solida, che prende pochi gol, pragmatica. E poi approfittare delle occasioni in avanti, sfruttando le caratteristiche dei velocisti in attacco. Su tutti Leao. Ma il pregio migliore di questa squadra resta comunque la solidità".

Allegri è l’uomo giusto per guidare questo assalto?  "Certamente, è l’uomo giusto per provare la rimonta. Ha esperienza e carisma. Una rimonta, ripeto, difficile ma non impossibile. E’ giusto sperarci e crederci".

LEGGI ANCHE:Verso Milan-Inter, le probabili formazioni: spazio ad Estupinan. In panchina Ricci

Un consiglio da chi c'è già passato e ce l'ha fatta?  "Il calcio è bello perché offre spesso scenari non previsti. Può capitare di tutto, quindi i consigli dell’epoca di Eriksson sono validissimi anche adesso".

Immaginiamo che, da ex rossonero, tiferà Milan nel derby e non solo…  "Assolutamente sì, è scontato da dire… Spero che il Milan vinca il derby e riesca poi a fare questa impresa".

Leggi anche
Abbiati: “Maignan una delle colonne del Milan. Scudetto? L’appetito vien...
Brocchi commenta: “Allegri-Real? Chissà come mai certe voci escono in determinati...

© RIPRODUZIONE RISERVATA