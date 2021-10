Calabria: “Ibrahimovic ha alzato il livello di tutti, ci ha dato tanta carica”

Davide Calabria, nel corso di una lunga intervista, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e di quello che ha dato alla squadra dal suo arrivo

Intervenuto ai microfoni di 'Dribbling', programma di 'Raidue', Davide Calabria ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole del terzino del Milan sull'attaccante svedese. "Mi ha trasmesso la mentalità del lavoro. Anche lui è cresciuto dal niente, ha talento ma ha una voglia sempre frenetica di vincere, la voglia anche in allenamento e in partitella di dare tutto. Ha alzato sicuramente il livello della squadra e di tutti, credo che ci abbia davvero fatto bene perché è stato ed è uno dei top player in assoluto a livello mondiale. Giocare con lui ci ha dato tanta carica e anche se ultimamente non ha giocato tanto, ci trasmette la sua energia da fuori e in campo si vede".