Modrić e non solo: quale sarà il destino dei calciatori in scadenza? | Video

Il Milan si avvicina alla prossima trasferta di campionato contro il Cagliari e dall'ambiente rossoblù arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Michel Adopo. Il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo durante la partita persa per 2-0 contro il Como, dopo aver accusato un problema fisico nella ripresa. Nel post-partita, l'allenatore rossoblu Fabio Pisacane ha fatto il punto sull'infortunio, spiegando che si tratta di una botta nella zona della testa del perone.

Adopo, botta alla testa del perone: le parole di Pisacane

Il centrocampista del Cagliari ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 50' della sfida contro il Como, lasciando la propria squadra senza un elemento importante per gli equilibri della mediana. Al termine della partita, Pisacane ha chiarito la dinamica del problema e le prime sensazioni del giocatore.

"Ha preso una botta all'altezza della testa del perone", ha spiegato il tecnico rossoblù, aggiungendo che Adopo lo aveva immediatamente rassicurato sulle proprie condizioni. Il calciatore, infatti, si sarebbe spaventato dopo aver avvertito una fitta e non se l'è sentita di proseguire la gara.

La situazione, almeno secondo le prime indicazioni, sembrerebbe quindi riconducibile a una contusione. Saranno comunque necessari ulteriori controlli per avere un quadro più preciso e capire se il centrocampista potrà essere regolarmente a disposizione per il prossimo appuntamento.

Pisacane più preoccupato per Mendy

Nel suo intervento dopo la sconfitta contro il Como, l'allenatore del Cagliari ha voluto chiarire anche quale sia la situazione che lo preoccupa maggiormente. "Mi preoccupa più Mendy", ha dichiarato, spostando l'attenzione sull'altro giocatore costretto a fare i conti con un problema fisico durante la partita.

Il tecnico ha spiegato che il Cagliari ha già recuperato cinque calciatori, ma spera di ricevere ulteriori notizie positive nei giorni che precedono la sfida con il Milan. "Oggi abbiamo recuperato cinque giocatori dall'infermeria e spero che nei prossimi tre giorni, in vista della partita contro il Milan, possano arrivare altre buone notizie. Abbiamo bisogno di tutti", ha aggiunto.

Una situazione da monitorare attentamente per Pisacane, che deve gestire una rosa alle prese con diverse assenze proprio in una fase importante del campionato.

Cagliari-Milan, Adopo resta da valutare

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La partita contro il Milan si avvicina e le condizioni di Adopo rappresentano uno dei punti da seguire in casa rossoblù. Il centrocampista garantisce caratteristiche importanti in mezzo al campo e la sua eventuale assenza costringerebbe Pisacane a rivedere alcune soluzioni tattiche. Per il momento, però, non c'è una diagnosi definitiva che permetta di stabilire con certezza i tempi di recupero.Il Milan seguirà quindi l'evoluzione della situazione in vista della trasferta in Sardegna. Adopo non è ancora da considerare indisponibile, ma il suo impiego resta da valutare: le prossime sedute di allenamento saranno decisive per capire se riuscirà a recuperare in tempo.