Cafù su un altro ex Milan: 'Ancelotti? So bene il suo valore. Sul Mondiale..'

Marcos Cafù, terzino brasiliano nato nel 1970, ha lasciato il segno in Serie A vestendo le prestigiose maglie di Roma e Milan. Con i giallorossi, dal 1997 al 2003, ha collezionato 218 presenze e 8 reti, conquistando uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Dal 2003 al 2008 ha poi vestito i colori rossoneri, totalizzando 166 partite e 4 gol. Con la maglia del Diavolo, l'ex terzino giallorosso ha incontrato uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio mondiale. Parliamo, ovviamente, della leggenda vivente Carlo Ancelotti. Con lui alla guida del club rossonero, Cafù ha arricchito il proprio palmarès con una Champions League, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, due Supercoppe Europee e un Mondiale per Club.