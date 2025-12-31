Cafù su un altro ex Milan: 'Ancelotti? So bene il suo valore. Sul Mondiale..'

Pianeta Milan
Ex Milan, Cafù su Ancelotti: “Allenatore bravissimo, so bene il suo valore. Sul prossimo Mondiale…”

Marcos Cafu, ex terzino destro di Roma e Milan in Serie A, ha parlato del c.t. del Brasile Carlo Ancelotti al quotidiano 'Tuttosport'. Ecco il suo pensiero sul suo ex allenatore ai tempi della maglia rossonera
Marcos Cafù, terzino brasiliano nato nel 1970, ha lasciato il segno in Serie A vestendo le prestigiose maglie di Roma e Milan. Con i giallorossi, dal 1997 al 2003, ha collezionato 218 presenze e 8 reti, conquistando uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Dal 2003 al 2008 ha poi vestito i colori rossoneri, totalizzando 166 partite e 4 gol. Con la maglia del Diavolo, l'ex terzino giallorosso ha incontrato uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio mondiale. Parliamo, ovviamente, della leggenda vivente Carlo Ancelotti. Con lui alla guida del club rossonero, Cafù ha arricchito il proprio palmarès con una Champions League, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, due Supercoppe Europee e un Mondiale per Club.

La parole di Cafù su Carlo Ancelotti, c.t del Brasile

Nella giornata di ieri l'ex Milan e Roma ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Tuttosport'. Dopo le parole sul Milan di Massimiliano Allegri e sulla lotta Scudetto in Serie A, ecco il suo pensiero sul suo ex allenatore Carlo Ancelotti, da maggio 2025 commissario tecnico della nazionale brasiliana.

Uno che lei conosce bene. Insieme avete vinto tutto al Milan: è l’uomo giusto per riportare in Brasile la Coppa del Mondo? "Ancelotti è un allenatore bravissimo, so bene il suo valore. Speriamo che possa vincere il Mondiale: sarebbe anche ora. Sono passati troppi anni dall’ultima volta (era il 2002 a Yokohama con Cafu capitano, ndr)".

