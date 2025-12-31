Pianeta Milan
Modric: “Vincere lo Scudetto a 40 anni come Ibrahimovic? Vediamo se riusciamo a rifarlo”

Zlatan Ibrahimovic, tornato in rossonero da calciatore nel gennaio 2020, ha vinto lo Scudetto con il Milan, nel 2022, a 40 anni suonati: Luka Modric quest'anno potrebbe fare lo stesso con il Diavolo di Massimiliano Allegri: le sue parole sul tema
Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 trasferitosi a parametro zero al Milan nel corso dell'ultimo calciomercato estivo dopo 13 stagioni di successi nel Real Madrid, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Sul suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante dei rossoneri e oggi Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, Modric ha sottolineato: «Buono. Quando ci vediamo, parliamo nella nostra lingua, serbo-croato, e nessuno ci capisce».

Ibra, come si ricorderà, nel gennaio 2020 tornò al Milan, da calciatore, per poi vincere, nel 2022, lo Scudetto a 40 anni suonati. Quest'anno potrebbe riuscirci anche Modric. Ecco il commento del croato. «Vediamo se riusciamo a rifarlo. Siamo in una situazione buona di classifica, manca ancora molto e ci sono molte avversarie forti, ma può succedere. Mai dire mai. Abbiamo molti margini di miglioramento, il mister sta facendo un grandissimo lavoro. Il nostro obiettivo deve essere puntare sempre al massimo. Siamo il Milan ed è giusto così. Per me essere qui è aver chiuso un cerchio. Ora però pensiamo giorno per giorno, nel calcio come nella vita non bisogna mai ragionare troppo sul futuro. Dopo ogni partita, ce n’è un’altra».

