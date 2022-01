Bucciantini: “Kessié? Spero possa finire bene questa vicenda” | News

Marco Bucciantini, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al futuro di Franck Kessié, in scadenza con il Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Marco Bucciantini ha parlato del futuro di Franck Kessié. Queste le sue dichiarazioni sul centrocampista ivoriano: "Non ho dubbi sulla professionalità di Kessié. Non so quale sarà il suo futuro, ma il Milan ha bisogno di lui. Mi dispiace se dovesse andare via, in questo braccio di ferro io sto sempre dalla parte della società. Spero che possa finire bene questa vicenda". Le Top News di oggi sul Milan: Daniel Maldini può partire, Dejan Kulusesvki sempre più difficile