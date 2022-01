MERCATO MILAN TOP NEWS – Maldini in uscita, Kulusevski si allontana

Mancano soltanto tre giorni alla fine del calciomercato di un Milan protagonista soprattutto in uscita. Attenzione alle dichiarazioni del patron della Spal sul possibile presto di Daniel Maldini, mentre è stata già definita la cessione a titolo definitivo del giovane Milos Kerkez. Lavori in corso anche per Samu Castillejo, vicino al ritorno in Spagna. L'arrivo Dejan Kulusevski diventa sempre più improbabile, infine Brahim Diaz ha mostrato la sua determinazione in due interviste.