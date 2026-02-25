Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche del Milan nel suo intervento a TMW Radio e in particolare sul centrocampo rossonero. Ecco le sue parole in merito a un possibile Jashari titolare al fianco di Modric. "Preferisco sempre Fofana al fianco di Modric, forse tatticamente è indisciplinato. Modric ha bisogno di due di gamba accanto. Forse meglio Ricci, che è play ma ha più gamba, ma faccio fatica a pensare anche a questa opzione". Interessante passaggio anche per quanto riguarda la sconfitta dell'Inter in Champions League contro il Bodo Glimt.
"Perché è successo? Chiamo in causa Chivu, sta facendo ottime cose in Italia, il lavoro è evidente, però non ha esperienza in Europa. Non ha un bagaglio da tecnico in Europa. Ha preparato male la partita d'andata, ha fatto un turnover in una partita del genere con ben 6 nuovi innesti. Lo ha studiato il Bodo? Non è straordinario negli interpreti ma nell'organizzazione, ha idee. E' una squadra che andava studiata e affrontata con la formazione migliore. Poi il ritorno è la conseguenza di quanto visto all'andata. Non si è vista un'idea. Non ha messo in campo tutti i suoi valori".
