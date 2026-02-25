Pianeta Milan
Di Chiara: “Gol di Troilo poteva essere annullato. Lotta Champions? Milan ancora in vantaggio”

Lotta Champions, Di Chiara sicuro: 'Il Milan lo vedo ancora in vantaggio'
Alberto Di Chiara, ex calciatore, ha parlato del Milan in ottica lotta Champions durante 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio'. Ecco le sue parole
La 26^ giornata di Serie A è ufficialmente terminata con la vittoria del Bologna con l'Udinese. Il turno appena concluso ha dato risposte importanti per il campionato, in particolare per quanto riguarda la lotta Scudetto. Come noto, il Milan di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro il Parma di Carlos Cuesta e si trova ora a -10 dall'Inter capolista. Dopo il k.o. casalingo il Milan sembra anche essere rientrato nella lotta Champions. Di tutti questi temi ha parlato l'ex calciatore di Serie A Alberto Di Chiara durante 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

'Maracanà', le parole di Alberto Di Chiara

Sul gol dubbio di Troilo in Milan-Parma: "C'è il disastro assoluto da parte degli arbitri e del VAR, in generale. E' saltato addosso, poteva essere annullato".

LEGGI ANCHE: Milan-Parma, polemiche e arbitri. Pairetto e i suggerimenti a Piccinini: non è così che va usato il VAR>>>

Lotta Champions, chi rischia di stare fuori? "Il Milan lo vedo ancora in vantaggio, dietro invece si alternano. La Juve sembrava aver ritrovato la verve e ora ha perso alcune partite. Con la Roma si gioca tutto".

