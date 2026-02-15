Inter-Juventus, Brocchi: 'Parla il regolamento. Bastoni ha simulato'

Pianeta Milan
INTER-JUVENTUS

Inter-Juventus 3-2, la simulazione di Alessandro Bastoni è al centro delle discussioni del post partita. Ecco il parere di Cristian Brocchi da DAZN
Emiliano Guadagnoli
Una partita rovinata da un errore arbitrale: Inter-Juventus 3-2 sembrava poter essere una gara aperta e bellissima, ma al termine di un combattuto primo tempo l'arbitro La Penna ha preso un clamoroso abbaglio espellendo Kalulu (per doppio giallo) e non accorgendosi di una chiara simulazione di Bastoni (anche lui già ammonito). Un errore clamoroso che ha purtroppo falsato l'intera partita. La Juventus ha comunque giocato una gara davvero bella, anche con l'uomo in meno. Presente negli studi di DAZN anche l'ex giocatore e allenatore del Milan Cristian Brocchi.

Il commento dell'ex centrocampista rossonero: "E' molto chiaro, qua non è Inter, Juve o qualsiasi squadra, qui è il regolamento che parla chiaro. Bastoni ha simulato, questa decisione ha compromesso una partita, una grande partita. Dopo sotto gli occhi di tutti, che siamo qua e non vediamo l'ora di guardare partite di questo genere, rovinarla per un qualcosa che si potrebbe evitare, è veramente un peccato" (parole riprese da Tuttomercatoweb).

