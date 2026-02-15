Inter-Milan, Hernanes: 'Stanno facendo danni incredibili. Bastoni ...'

"La Juve non ha perso oggi. Questa non può essere considerata una sconfitta, almeno a livello sportivo. Questa è una sconfitta per il regolamento, che sbaglia due volte, perché non so da quanti mesi dico che bisogna cambiare il regolamento". L'ex Juventus e Inter Hernanes non si è trattenuto nel post partita di DAZN dopo la partita tra i bianconeri e i nerazzurri. Gara purtroppo fortemente influenzata dal clamoroso errore di La Penna che ha espulso Kalulu nonostante una simulazione netta e plateale di Bastoni.