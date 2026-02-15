Inter-Milan, Hernanes: 'Stanno facendo danni incredibili. Bastoni ...'

"La Juve non ha perso oggi. Questa non può essere considerata una sconfitta, almeno a livello sportivo. Questa è una sconfitta per il regolamento, che sbaglia due volte, perché non so da quanti mesi dico che bisogna cambiare il regolamento". L'ex Juventus e Inter Hernanes non si è trattenuto nel post partita di DAZN dopo la partita tra i bianconeri e i nerazzurri. Gara purtroppo fortemente influenzata dal clamoroso errore di La Penna che ha espulso Kalulu nonostante una simulazione netta e plateale di Bastoni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Hernanes: “Gli atteggiamenti come quelli di Bastoni devono essere combattuti. Se DAZN mi chiama …”
INTER-JUVENTUS
Hernanes: “Gli atteggiamenti come quelli di Bastoni devono essere combattuti. Se DAZN mi chiama …”
Inter-Juventus 3-2, la simulazione di Alessandro Bastoni è al centro delle discussioni del post partita. Ecco il parere di Hernanes da DAZN
LEGGI ANCHE: Athekame crescita continua: assist decisivo con il Pisa. Per il Milan è un'arma in più>>>
Il brasiliano continua nella sua dura analisi: "So che non si può cambiare nel corso del campionato, ma è un altro errore. Stanno facendo dei danni incredibili e continuano a non voler cambiare il regolamento, quindi sbagliano due volte. In certi casi bisogna cambiarlo perché è sbagliato. Io sto pensando al prossimo anno, se DAZN mi chiama non vengo più per parlare di queste cose, di regolamento. Io vorrei parlare di calcio. Gli atteggiamenti come quelli di Bastoni devono essere combattuti" (parole riprese da Calciomercato.com).
© RIPRODUZIONE RISERVATA