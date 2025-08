Brignoli: 'Gol al Milan? Misto di disperazione e follia. Non mi azzardai a ...'

Alberto Brignoli , ex portiere del Benevento , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'Tuttosport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare sul gol segnato al Milan nel 2017. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Brignoli ricorda il gol al Milan: "Segnai ad uno dei migliori al mondo. Vi rivelo ..."

Sul gol al Milan: "Non c’era più niente da perdere. Venni colto da un misto di disperazione e follia. Sembrava un campionato stregato. Incrociai lo sguardo con De Zerbi per capire se potessi andare in area avversaria, lui mi guardò come a dire: 'Fai un po’ quello che vuoi'. Era un all in, quasi come se fossimo rassegnati a perdere l’ennesima partita. Così decisi di salire e, mentre stavo correndo, mi immaginai cosa potesse succedere. Pensavo si potesse replicare la situazione classica del cross in allenamento, con uno dei tre portieri che deve uscire per abbrancare il pallone".