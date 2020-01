Brescia-Milan, Corini: “Frustrante non fare punti così. Tonali? Talento straordinario”

BRESCIA-MILAN – Al termine della gara disputata questa sera al Rigamonti tra Brescia e Milan, il tecnico bresciano Eugenio Corini ha parlato a Sky Sport: “E’ frustrante fare prestazioni di questo livello e non portare a casa punti. Nella sofferenza dobbiamo trovare coraggio per le prossime gare e andare a prenderci quello che oggi ci manca. Non dobbiamo cadere nel vittimismo, noi siamo gli artefici del nostro destino. Andremo a Bologna con questo coraggio”.

Su Tonali: “E’ un talento straordinario con grande voglia di lavorare. Ha margini di miglioramento importanti. Lo vediamo crescere costantemente, ci deve trascinare alla salvezza. Emozione grande vedere il Rigamonti così pieno”.

Su Balotelli: “Mi aspetto gol, continuità, applicazione quotidiana. E’ un giocatore di un livello diverso e lo deve far vedere”. Queste, invece, le dichiarazioni di Pioli>>>

