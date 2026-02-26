Milan, Braglia sicuro su Jashari: 'Un giocatore di qualità. Ha bisogno ...'

Simone Braglia è stato ospite di TMW Radio parlando anche del centrocampo del Milan e di chi vedo al fianco di Modric. Parole anche per l'uscita dell'Inter in Champions League

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di TMW Radio parlando anche dell'eliminazione dell'Inter dalla Champions League opera del Bodo Glimt. Ecco le sue parole: "Non credo che l'Inter sia nettamente più forte del Bodo. Nel doppio incontro l'Inter ha dimostrato di essere un'ottima squadra ma il Bodo l'ha surclassata come ritmi e gioco. Ha fatto vedere il Bodo di essere nettamente superiore come freschezza e trame di gioco".