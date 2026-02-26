Milan, Braglia sicuro su Jashari: 'Un giocatore di qualità. Ha bisogno ...'

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di TMW Radio parlando anche dell'eliminazione dell'Inter dalla Champions League opera del Bodo Glimt. Ecco le sue parole: "Non credo che l'Inter sia nettamente più forte del Bodo. Nel doppio incontro l'Inter ha dimostrato di essere un'ottima squadra ma il Bodo l'ha surclassata come ritmi e gioco. Ha fatto vedere il Bodo di essere nettamente superiore come freschezza e trame di gioco".
Braglia sicuro su Jashari: "Un giocatore di qualità. Ha bisogno di continuità"
Simone Braglia è stato ospite di TMW Radio parlando anche del centrocampo del Milan e di chi vedo al fianco di Modric. Parole anche per l'uscita dell'Inter in Champions League
Dopodiché spazio anche al centrocampo del Milan. Con l'infortunio di Loftus-Cheek Massimiliano Allegri perde una pedina molto importante e dovrà decidere come giocare in mediana. Modric e Rabiot sicuri titolari. Come vede Braglia il Diavolo con Jashari a centrocampo? Che ne pensa di Jashari insieme a Modric in mezzo al campo? Braglia risponde così: "Sì, è un giocatore di qualità. ha bisogno di continuità, il fatto di doverlo mettere in campo è dettato dal fatto che ha bisogno di minuti per esprimersi al meglio".
