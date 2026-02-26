Su Cremonese-Milan: "Si gioca dopo una gara sfortunata al di là delle polemiche del gol preso. Loftus-Cheek è una brutta perdita perchè nelle ultime partite era stato uno dei più decisivi".
Su Leao centravanti: "Ha grandi qualità ma è un anarchico, è difficile quindi da collocare. Allegri è stato intelligente a mettere in una posizione in cui potesse rendere di più pur non correndo senza palla. Nel calcio moderno tutti devono correre se vuoi supplire a certe mancanze. In questo momento, forse cambiare modulo, senza stravolgere tutto, potrebbe essere un'idea".
Sulla stagione 1992-1993: "Rimpianto Coppa dei Campioni? Il rimpianto è che avevamo asfaltato tutte le avversarie, ma poi abbiamo perso la finale. In quella partita forse Capello ha puntato più sui nomi che sui giocatori più in forma".
Sul Milan di Capello: "Il mio impatto in quella squadra fu importante, ero spesso titolare e uno dei più in forma. Poi Van Basten decise di operarsi, e da lì cambiò anche il mio percorso perchè iniziai ad alternarmi con Gullit. E' stato comunque un onore alternami con un giocatore immenso come lui"
