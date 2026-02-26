Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Eranio: “Leao? Ha grandi qualità. Loftus-Cheek grande perdita, uno dei più decisivi”

INTERVISTE

Eranio: “Leao? Ha grandi qualità. Loftus-Cheek grande perdita, uno dei più decisivi”

Eranio: 'Leao? Ha grandi qualità. Loftus-Cheek grande perdita, uno dei più decisivi'
Stefano Eranio, ex giocatore del Milan di Capello, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni  al canale YouTube di Pellegatti: da Loftus a...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Stefano Eranio, ex giocatore del Milan di Capello, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al canale YouTube di Carlo Pellegatti. L'ex rossonero ha voluto parlare un po' dei suoi anni passati a Milano, raccontando l'imbattibilità persa proprio contro il Parma, per poi spostarsi a parlare di alcuni calciatori rossoneri: Rafa Leao e Loftus-Cheek. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Eranio

—  

Sull'imbattibilità persa dal suo Milan contro il Parma nel 1993: "La nostra è finita dopo una partita dominata. Evidentemente doveva andare così, per quello che si è visto in campo meritavamo noi vincere. Dopo quella sconfitta Capello cambiò un po' il modo di allenare perchè diceva che non eravamo più concentrati sul campo. In realtà non era così, abbiamo sempre lavorato al massimo. Nel calcio la scienza esatta non esiste e ci sono delle sfumature che possono cambiare le cose. Per fortuna poi siamo riusciti a vincere lo scudetto".

LEGGI ANCHE

Su Cremonese-Milan: "Si gioca dopo una gara sfortunata al di là delle polemiche del gol preso. Loftus-Cheek è una brutta perdita perchè nelle ultime partite era stato uno dei più decisivi".

Su Leao centravanti: "Ha grandi qualità ma è un anarchico, è difficile quindi da collocare. Allegri è stato intelligente a mettere in una posizione in cui potesse rendere di più pur non correndo senza palla. Nel calcio moderno tutti devono correre se vuoi supplire a certe mancanze. In questo momento, forse cambiare modulo, senza stravolgere tutto, potrebbe essere un'idea".

Sulla stagione 1992-1993: "Rimpianto Coppa dei Campioni? Il rimpianto è che avevamo asfaltato tutte le avversarie, ma poi abbiamo perso la finale. In quella partita forse Capello ha puntato più sui nomi che sui giocatori più in forma".

LEGGI ANCHE: Milan, dodici finali per la Champions: San Siro arma in più nella volata di Allegri

Sul Milan di Capello: "Il mio impatto in quella squadra fu importante, ero spesso titolare e uno dei più in forma. Poi Van Basten decise di operarsi, e da lì cambiò anche il mio percorso perchè iniziai ad alternarmi con Gullit. E' stato comunque un onore alternami con un giocatore immenso come lui"

Leggi anche
Chiellini: “Vlahovic? Ha la Juventus dentro, importante fino a giugno”
Pistocchi: “Il Milan contro il Parma ha fatto una partita mediocre. Per la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA