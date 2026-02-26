Stefano Eranio , ex giocatore del Milan di Capello, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al canale YouTube di Carlo Pellegatti. L'ex rossonero ha voluto parlare un po' dei suoi anni passati a Milano, raccontando l'imbattibilità persa proprio contro il Parma, per poi spostarsi a parlare di alcuni calciatori rossoneri: Rafa Leao e Loftus-Cheek. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Eranio

Sull'imbattibilità persa dal suo Milan contro il Parma nel 1993: "La nostra è finita dopo una partita dominata. Evidentemente doveva andare così, per quello che si è visto in campo meritavamo noi vincere. Dopo quella sconfitta Capello cambiò un po' il modo di allenare perchè diceva che non eravamo più concentrati sul campo. In realtà non era così, abbiamo sempre lavorato al massimo. Nel calcio la scienza esatta non esiste e ci sono delle sfumature che possono cambiare le cose. Per fortuna poi siamo riusciti a vincere lo scudetto".