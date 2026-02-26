L'ex calciatore della Juventus ad oggi dirigente Giorgio Chiellini , ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Prime Video dopo la partita contro il Galatasaray che è costata l'eliminazione dalla Champions League. Il dirigente bianconero ha voluto parlare del percorso in Europa per poi spostarsi sulla lotta alla Champions League e al futuro di Dusan Vlahovic , calciatore seguito con molto interesse dal Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Chiellini

"Abbiamo fatto il percorso che più o meno avevamo preventivato, anche se l'obiettivo è arrivare sempre agli ottavi e con maggiore attenzione ci saremmo arrivato: dobbiamo ripartire dalla fiducia, dall'energia e anche dall'entusiasmo di un grande ambiente ritrovati questa sera".