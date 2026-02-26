Sulla lotta alla Champions League: "Avremo 12 partite, ci giochiamo tanto per la prossima stagione ma la squadra c'è e ne ha dato dimostrazione. Da quando c'è Luciano abbiamo sbagliato solo una partita e mezzo".
Sul futuro di Vlahovic: Non c'è mai stato nessun dubbio sul suo futuro, è sempre stato una priorità. Oggi tra i giocatori si è visto chi non può andare in guerra ma anche e soprattutto chi ci può andare. Su Vlahovic vedremo, adesso sta dando il massimo per recuperare. Lui ha la Juventus dentro ed è un giocatore importante per noi fino a giugno".
