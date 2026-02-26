Pianeta Milan
Chiellini: “Vlahovic? Ha la Juventus dentro, importante fino a giugno”

L'ex calciatore della Juventus ad oggi dirigente Giorgio Chiellini, ha voluto spendere alcune parole sul futuro di Vlahovic, seguito dal Milan : le sue parole
L'ex calciatore della Juventus ad oggi dirigente Giorgio Chiellini, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Prime Video dopo la partita contro il Galatasaray che è costata l'eliminazione dalla Champions League. Il dirigente bianconero ha voluto parlare del percorso in Europa per poi spostarsi sulla lotta alla Champions League e al futuro di Dusan Vlahovic, calciatore seguito con molto interesse dal Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Chiellini

"Abbiamo fatto il percorso che più o meno avevamo preventivato, anche se l'obiettivo è arrivare sempre agli ottavi e con maggiore attenzione ci saremmo arrivato: dobbiamo ripartire dalla fiducia, dall'energia e anche dall'entusiasmo di un grande ambiente ritrovati questa sera".

Sulla lotta alla Champions League:  "Avremo 12 partite, ci giochiamo tanto per la prossima stagione ma la squadra c'è e ne ha dato dimostrazione. Da quando c'è Luciano abbiamo sbagliato solo una partita e mezzo".

Sul futuro di Vlahovic: Non c'è mai stato nessun dubbio sul suo futuro, è sempre stato una priorità. Oggi tra i giocatori si è visto chi non può andare in guerra ma anche e soprattutto chi ci può andare. Su Vlahovic vedremo, adesso sta dando il massimo per recuperare. Lui ha la Juventus dentro ed è un giocatore importante per noi fino a giugno". 

