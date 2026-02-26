LEGGI ANCHE: Milan in prestito: piovono gli infortuni. Operazione per Cissè. Si ferma anche Zeroli>>>
Passando al Napoli, per la lotta Champions è ancora tutto aperto?
"Sì, è tutto molto aperto. Il Napoli ha avuto una stagione sfortunata, ma qualcosa nella gestione della rosa non ha funzionato: troppi infortuni, soprattutto muscolari, fanno riflettere. Gli episodi ai tendini, come quelli di De Bruyne e Lukaku, non sono prevedibili, ma i numerosi infortuni muscolari sì. Anche il tipo di calcio è cambiato: meno possesso, più verticalizzazioni e accelerazioni rispetto ai tempi di Sarri e Spalletti, e questo può incidere."
