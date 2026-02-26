Milan, parla Pistocchi

"Il Milan contro il Parma ha fatto una partita mediocre: gioca bene negli spazi e in contropiede, ma fatica contro le difese chiuse. È un calcio da provinciale. La Juventus è in difficoltà: senza Bremer non può permettersi la difesa alta e davanti fatica a segnare, nonostante i tanti tiri in porta. In crescita vedo Atalanta e Roma, che stanno bene fisicamente e hanno una serie positiva. Nel girone di ritorno la migliore è stata l’Inter con 19 punti, seguita dall’Atalanta con 17. Per la Champions ci sono cinque squadre — Milan, Juventus, Roma, Napoli e Atalanta — ma i posti sono tre. Due resteranno fuori.