Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Tutto Napoli su Milan-Parma: le sue parole
Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Tutto Napoli su Milan-Parma. In particolare, il giornalista ha voluto analizzare la prestazione fornita dai rossoneri, per poi postarsi a parlare della lotta alla Champions League. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Il Milan contro il Parma ha fatto una partita mediocre: gioca bene negli spazi e in contropiede, ma fatica contro le difese chiuse. È un calcio da provinciale. La Juventus è in difficoltà: senza Bremer non può permettersi la difesa alta e davanti fatica a segnare, nonostante i tanti tiri in porta. In crescita vedo Atalanta e Roma, che stanno bene fisicamente e hanno una serie positiva. Nel girone di ritorno la migliore è stata l’Inter con 19 punti, seguita dall’Atalanta con 17. Per la Champions ci sono cinque squadre — Milan, Juventus, Roma, Napoli e Atalanta — ma i posti sono tre. Due resteranno fuori.

Passando al Napoli, per la lotta Champions è ancora tutto aperto?

"Sì, è tutto molto aperto. Il Napoli ha avuto una stagione sfortunata, ma qualcosa nella gestione della rosa non ha funzionato: troppi infortuni, soprattutto muscolari, fanno riflettere. Gli episodi ai tendini, come quelli di De Bruyne e Lukaku, non sono prevedibili, ma i numerosi infortuni muscolari sì. Anche il tipo di calcio è cambiato: meno possesso, più verticalizzazioni e accelerazioni rispetto ai tempi di Sarri e Spalletti, e questo può incidere."

